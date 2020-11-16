Ситуация вакуума власти сложилась в Перу после отставки временного президента

Ситуация фактически полного безвластия сложилась в Перу, поскольку Конгресс (парламент страны) не поддержал кандидатуру активистки-правозащитницы Росио Сильвы Сантистебан на должность президента, третьего за неделю.

Латиноамериканские СМИ в воскресенье вечером местного времени (в ночь на понедельник мск) сообщили об отставке с поста временного президента Перу Мануэля Мерино, который руководил страной с прошлого вторника, когда ввиду обвинений в коррупции был объявлен импичмент его предшественнику Мартину Вискарре.

Решение об отставке Мерино принял на фоне протестов, которые проходят в стране против него. Его обвиняют в попустительстве жестким действиям полиции при разгоне протестующих, что повлекло гибель не менее двух человек.

Между тем, вакантными в Перу остаются посты председателя Конгресса и вице-президента.

"Теперь выход из кризиса находится в руках членов Конгресса, которые его и спровоцировали", - прокомментировала ситуацию бывший министр экономики Перу Мария Антониэта Альва.

Плановые выборы президента в Перу намечены на апрель 2021 года.