Путин: из-за закрытия границ в связи с коронавирусом контрабанда наркотиков в РФ уменьшилась на треть

Контрабанда наркотиков в Россию уменьшилась на треть в связи с закрытием границ, связанным с распространением коронавирусной инфекции, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Из-за пандемии в этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в первом полугодии 2020 года - не было бы счастья, да несчастье помогло - контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть", - заявил Путин в понедельник на заседании Совета безопасности РФ, рассматривающего стратегию государственной антинаркотической политики.
По его словам, по мере восстановления межгосударственного общения, что неизбежно, "попытки вновь нарастить поставки наркотиков из других стран возобновятся".
В этой связи Путин подчеркнул, что уже сейчас необходимо продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля.
Колонна с 482 армянами прибыла в Нагорный Карабах
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили реализацию вопросов в рамках трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху
Страны ОПЕК+ в октябре исполнили сделку на 101% против 102% в сентябре
Техкомитет ОПЕК+ предложил министрам рассмотреть отсрочку роста нефтедобычи на 3-6 мес
Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за 9 мес. снизилась на 6,3%, до 59,7 млрд руб.
Китайские вакцины от COVID-19 могут сравниться с Pfizer по эффективности - ведущий эпидемиолог КНР
Граждане Азербайджана в третьем квартале совершили около 18 тыс. поездок в Россию
ЕК во вторник заключит контракт на поставку вакцины CureVac, готовит соглашение с Moderna
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Моноэтническая Армения: Подготовка к социальному взрыву
AccessBank предлагает кредиты на сумму, равную размеру 10 ваших зарплат!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты