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СНГ 16.11.2020 20:29

Путин: из-за закрытия границ в связи с коронавирусом контрабанда наркотиков в РФ уменьшилась на треть

Контрабанда наркотиков в Россию уменьшилась на треть в связи с закрытием границ, связанным с распространением коронавирусной инфекции, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Из-за пандемии в этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в первом полугодии 2020 года - не было бы счастья, да несчастье помогло - контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть", - заявил Путин в понедельник на заседании Совета безопасности РФ, рассматривающего стратегию государственной антинаркотической политики.

По его словам, по мере восстановления межгосударственного общения, что неизбежно, "попытки вновь нарастить поставки наркотиков из других стран возобновятся".

В этой связи Путин подчеркнул, что уже сейчас необходимо продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля.

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Тэги: РОССИЯ, НАРКОТРАФИК, ГРАНИЦЫ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]