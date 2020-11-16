Путин: из-за закрытия границ в связи с коронавирусом контрабанда наркотиков в РФ уменьшилась на треть

Контрабанда наркотиков в Россию уменьшилась на треть в связи с закрытием границ, связанным с распространением коронавирусной инфекции, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Из-за пандемии в этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в первом полугодии 2020 года - не было бы счастья, да несчастье помогло - контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть", - заявил Путин в понедельник на заседании Совета безопасности РФ, рассматривающего стратегию государственной антинаркотической политики.

По его словам, по мере восстановления межгосударственного общения, что неизбежно, "попытки вновь нарастить поставки наркотиков из других стран возобновятся".

В этой связи Путин подчеркнул, что уже сейчас необходимо продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля.