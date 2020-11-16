Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

12.11 $/bbl   WTI 41.12 -0.33 Brent 43.53 -0.27

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 16.11.2020 21:00

Россияне в третьем квартале совершили 771 тыс. турпоездок за рубеж, 98% из них - в Турцию

Российские туристы в июле-сентябре совершили почти 771 тыс. туристических поездок в зарубежные страны, общее число выездов за границу сократилось более чем в пять раз и составило 3,1 млн, следует из статистики погранслужбы ФСБ РФ.

Среди тех, кто выезжал с целью туризма, 98% граждан (757,5 тыс.) путешествовали в Турцию. Тем не менее, турпоток из России в эту страну снизился на 68,7% по сравнению с третьим кварталом 2019 года (2,4 млн россиян).

Второе место по числу поездок с целью туризма заняла Великобритания - 4,98 тыс. россиян. За ней следуют ОАЭ, страну с июля по сентябрь посетили 1,8 тыс. человек. Чуть больше тысячи граждан РФ отправились на Мальдивы, около 600 российских туристов ездили в США.

Шестое место заняла Абхазия (590 российских туристов), за ней следуют - Швейцария (574), Молдова (513), Армения (507), замыкает первую десятку Египет, его посетили 482 россиянина.

Вторую десятку открывает Германия, в третьем квартале туда путешествовали 480 граждан РФ. Далее следуют Узбекистан (258 человек), Испания (230), Италия (200), Киргизия (166), Франция (140), Израиль (137), Австрия (121) и Чехия (109). Вторую десятку замыкают Нидерланды, в июле-сентябре королевство посетили 103 россиянина.

Всего в третьем квартале за рубеж выехали 3,1 млн россиян, это на 80% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (16, 1 млн).

Лидером по общему числу выездов также стала Турция (1,1 млн), на втором месте - Абхазия (1 млн), Украина (400 тыс.), Казахстан (146,2 тыс.), Финляндия (80,1 тыс.).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, ВЫЕЗД, ФСБ


Похожие новости


Граждане Азербайджана в третьем квартале совершили около 18 тыс. поездок в Россию Российские туристы не смогут отдыхать в недорогих отелях Турции после открытия авиасообщения Российские туристы не спешат бронировать Турцию, опасаясь ее закрытия - РСТ Российские туристы продолжают ставить рекорды в Турции Турпоток из России в Турцию впервые в истории превысил 7 миллионов Турпоток из России в Азербайджан в 2019 году приблизился к миллиону

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]