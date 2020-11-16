Россияне в третьем квартале совершили 771 тыс. турпоездок за рубеж, 98% из них - в Турцию

Российские туристы в июле-сентябре совершили почти 771 тыс. туристических поездок в зарубежные страны, общее число выездов за границу сократилось более чем в пять раз и составило 3,1 млн, следует из статистики погранслужбы ФСБ РФ.
Среди тех, кто выезжал с целью туризма, 98% граждан (757,5 тыс.) путешествовали в Турцию. Тем не менее, турпоток из России в эту страну снизился на 68,7% по сравнению с третьим кварталом 2019 года (2,4 млн россиян).
Второе место по числу поездок с целью туризма заняла Великобритания - 4,98 тыс. россиян. За ней следуют ОАЭ, страну с июля по сентябрь посетили 1,8 тыс. человек. Чуть больше тысячи граждан РФ отправились на Мальдивы, около 600 российских туристов ездили в США.
Шестое место заняла Абхазия (590 российских туристов), за ней следуют - Швейцария (574), Молдова (513), Армения (507), замыкает первую десятку Египет, его посетили 482 россиянина.
Вторую десятку открывает Германия, в третьем квартале туда путешествовали 480 граждан РФ. Далее следуют Узбекистан (258 человек), Испания (230), Италия (200), Киргизия (166), Франция (140), Израиль (137), Австрия (121) и Чехия (109). Вторую десятку замыкают Нидерланды, в июле-сентябре королевство посетили 103 россиянина.
Всего в третьем квартале за рубеж выехали 3,1 млн россиян, это на 80% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (16, 1 млн).
Лидером по общему числу выездов также стала Турция (1,1 млн), на втором месте - Абхазия (1 млн), Украина (400 тыс.), Казахстан (146,2 тыс.), Финляндия (80,1 тыс.).
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