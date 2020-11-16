Вакцина от COVID-19 сама по себе не остановит пандемию - глава ВОЗ

Вакцина от коронавируса COVID-19 должна использоваться лишь в комплексе других мер для завершения пандемии, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"С начала эпидемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет обязательным (способом - ИФ) взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их", - сказал он на брифинге.

"Вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19", - пояснил он.

Он отметил, что мониторинг ситуации, тестирование и изоляция зараженных, отслеживание цепочек контактов и прочие меры предоосторожности нужно продолжать.

Также Гебрейесус сказал, что первоначально запасы вакцин будут ограничены, поэтому при вакцинации приоритетом должны пользоваться работники сферы здравоохранения, престарелые и другие уязвимые категории населения. Тем не менее, предупредил он, и в таком случае "у вируса будет много пространства для продвижения".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в мире с начала пандемии коронавируса выявлено свыше 54,9 млн случаев заражения, а более 1,32 млн человек скончались.