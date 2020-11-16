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Здравоохранение 16.11.2020 20:46

Вакцина от COVID-19 сама по себе не остановит пандемию - глава ВОЗ

Вакцина от коронавируса COVID-19 должна использоваться лишь в комплексе других мер для завершения пандемии, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"С начала эпидемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет обязательным (способом - ИФ) взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их", - сказал он на брифинге.

"Вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19", - пояснил он.

Он отметил, что мониторинг ситуации, тестирование и изоляция зараженных, отслеживание цепочек контактов и прочие меры предоосторожности нужно продолжать.

Также Гебрейесус сказал, что первоначально запасы вакцин будут ограничены, поэтому при вакцинации приоритетом должны пользоваться работники сферы здравоохранения, престарелые и другие уязвимые категории населения. Тем не менее, предупредил он, и в таком случае "у вируса будет много пространства для продвижения".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в мире с начала пандемии коронавируса выявлено свыше 54,9 млн случаев заражения, а более 1,32 млн человек скончались.

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Тэги: ВОЗ, ВАКЦИНА, РОЛЬ, УТОЧНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]