Представители основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) намерены 21 ноября, в день проведения второго тура парламентских выборов, устроить "коридоры позора" для избирателей в Аджарии.
Как сообщают грузинские СМИ, выразить протест в такой форме призвал оппозицию лидер аджарской организации ЕНД Леван Варшаломидзе.
Грузинская оппозиция отказывается признавать результаты прошедших 31 октября парламентских выборов. Лидеры оппозиционных партий заявляют, что не будут участвовать во втором туре, который должен пройти в 17 мажоритарных округах.
Вместе с тем, призыв Варшаломидзе устроить "коридоры позора" поддержали не все оппозиционные силы Грузии.
Один из лидеров "Европейской Грузии" Гига Бокерия заявил журналистам, что члены его партии участвовать в акции, которую анонсировало ЕНД, не собираются.
В свою очередь лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил журналистам, что не понимает, для чего устраивать "коридоры позора" для людей. По его словам, все партии должны совместно принять решение о формате акций протеста на 21 ноября.
"Если у отдельной партии будет другая позиция, это их дело. Если какая-то партия выступает отдельно с какой-то инициативой, это не означает, что я с этим согласен", - сказал Вашадзе.
Вместе с тем лидер "Единой Грузии" Нино Бурджанадзе в беседе с журналистами заявила, что избиратель, который считает нормальным, что власти в Грузии "воруют голоса", должен пройти через "коридор позора".
В правящей партии "Грузинская мечта" надеются, что оппозиция не выйдет за рамки закона в ходе акций протеста, которые анонсировала на 21 ноября.
Если оппозиция выйдет за рамки закона, реагирование будет строгим и соответствующим требованиям закона, заявил журналистам представитель "Грузинской мечты" Бека Давитулиани, комментируя заявление Варшаломидзе.
"Если не выйдет (за рамки закона) своим содержанием и характером, то это все равно не демократическое действие, так как у людей есть один день за четыре года для выражения своей политической позиции и ЕНД пытается помешать сделать им выбор", - сказал Давитулиани.
"Это означает, что они (ЕНД) насильственным путем пытаются лишить народ права выбора", - отметил он.
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