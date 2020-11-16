Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с учетом сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
"Путин информировал о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, позволивших остановить кровопролитие и избежать новых жертв, а также о развертывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Отмечено, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась", - говорится в сообщении.
"Выразив готовность к координации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США, лидеры акцентировали важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев в места постоянного проживания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей", - отмечается в нем.
В этой связи Путин сообщил о создании российского Центра гуманитарного реагирования.
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