Азербайджано-российский товарооборот в январе-октябре сократился на 10%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-октября 2020 года составил $2 млрд 194 млн 918,64 тыс., что на 10% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 10,45% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-октябрь 2020 года.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $565 млн 559,74 тыс. (спад на 0,8%). В целом, на поставки в Россию пришлось 4,62% азербайджанского экспорта.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-октябре 2020 года составил $1 млрд 629 млн 358,89 тыс. (спад на 12,9%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 18,58%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-октябре 2020 года составило $1 млрд 63 млн 799,15 тыс.

Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2019 года составил $3 млрд 22 млн 46 тыс., что на 18,5% больше показателя 2018 года.

Б.Рустамбеков