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Здравоохранение 16.11.2020 22:02

Казахстан построит завод по производству российской вакцины от COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о достигнутой договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о строительстве завода по производству российской вакцины.

"Важнейшая задача правительства - без проволочек запустить в производство отечественную вакцину. Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины. Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины", - сказал Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции в понедельник.

Высказывания президента приведены в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

"Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект", - добавил глава Казахстана.

Он также поручил "продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности".

"Такие меры принимают все развитые государства. До конца работы текущей сессии парламента на рассмотрение депутатов необходимо внести проект закона по биобезопасности", - сказал Токаев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]