ЕС ожидает от нового президента Молдавии борьбы с коррупцией

Победа на президентских выборах в Молдавии Майи Санду - это ясный призыв избирателей к борьбе против коррупции и за восстановление норм правового государства и демократии, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Европейский союз окажет поддержку молдавскому народу. Наша поддержка, конечно, будет связана с конкретным прогрессом на пути реформ, как это определено в соглашении об ассоциации между Европейским союзом и Молдавией", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
По его словам, в Евросоюзе внимательно наблюдают за развитием событий в Молдавии, считая эту страну ключевым партнером программы "Восточное партнерство".
"Мы готовы сотрудничать с новым президентом", - заявил Стано.
Он выразил надежду, что при новом президенте Молдавия и ЕС смогут вместе заняться урегулированием замороженного приднестровского конфликта.
"Это то, что надо урегулировать, это будет ради пользы проживающих там людей", - добавил представитель Борреля.
Ранее в понедельник председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Давид Сассоли и высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель через свои страницы в твиттере поздравили Санду с избранием на пост президента Молдавии. Во всех поздравлениях указывается, прежде всего, на важность борьбы с коррупцией и установление верховенства права.
Бывший премьер-министр Молдавии, председатель партии "Действие и солидарность" Санду победила на выборах президента Молдавии. Во втором туре голосования 15 ноября она получила 57,75% или 943 486 голосов избирателей. Додон получил 42,25% или 691 141 голос. Наблюдатели признали выборы свободными, не подтвердив влияния допущенных нарушений на исход голосования.
Согласно законодательству, инаугурация нового президента должна пройти в течение 45 дней со дня выборов, но не ранее истечения срока полномочий действующего президента. Срок полномочий Игоря Додона истекает 23 декабря.
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