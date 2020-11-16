Импорт легковушек в Азербайджан в январе-октябре превысил $442 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-октябре 2020 года составил 42,827 тыс. единиц на общую сумму $511 млн 375,39 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число импортируемых автомобилей увеличилось на 20,8%.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 39,853 тыс. (рост на 24,8%) на сумму $442 млн 271,88 тыс. В том числе, завезено 142 единицы электрокаров на $8 млн 20,48 тыс. и 4,056 тыс. единиц гибридных автомобилей на сумму $22 млн 767,48 тыс.

Кроме этого, в январе-октябре в Азербайджан импортировано 2,705 тыс. единиц (спад на 7,8%) на $39 млн 438,55 тыс. моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 113 единиц моторных транспортных средств спецназначения (спад на 23,6%) на $15 млн 913,14 тыс.

Также за отчетный период в республику ввезены 156 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 64,6%) на $13 млн 751,82 тыс.

Как сообщалось ранее, импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 65,2% - до 47,71 тыс. единиц.

Б.Рустамбеков