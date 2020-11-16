Азербайджан в январе-октябре экспортировал газа на $2 млрд

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-октябрь 2020 года составил 11 млрд 143 млн 430,25 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-октябре 2020 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил на сумму $2 млрд 44 млн 476,78 тыс. На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 16,71% от общего объема экспорта из Азербайджана», - отметили в комитете.
По данным ГТК, экспорт газа в январе-октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении на 16,2%, в денежном выражении – на 8,6%.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Н.Аббасова
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Карабаха
Тела более 300 погибших армянских военных были вынесены из города Шуша после боев - Пашинян
Российские миротворцы завершили развертывание наблюдательных постов в Карабахе - Минобороны РФ
В Азербайджане зафиксировано 1395 новых случаев заражения COVID-19, скончались 18 человек
Минтруда Азербайджана направит около 3,8 млн манатов на покупку 214 квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
Президент МОК уверен, что токийская Олимпиада в 2021 году пройдет в присутствии зрителей
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Ситуация вакуума власти сложилась в Перу после отставки временного президента
Главы МИД стран НАТО проведут телеконференцию 1-2 декабря
Пашинян анонсировал кадровые перестановки в правительстве Армении
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Моноэтническая Армения: Подготовка к социальному взрыву
AccessBank предлагает кредиты на сумму, равную размеру 10 ваших зарплат!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты