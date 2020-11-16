Азербайджан в январе-октябре экспортировал газа на $2 млрд

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-октябрь 2020 года составил 11 млрд 143 млн 430,25 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-октябре 2020 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил на сумму $2 млрд 44 млн 476,78 тыс. На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 16,71% от общего объема экспорта из Азербайджана», - отметили в комитете.

По данным ГТК, экспорт газа в январе-октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении на 16,2%, в денежном выражении – на 8,6%.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова