Иран и Ирак планируют возобновить военное сотрудничество

Иран и Ирак планируют в ближайшем будущем возобновить военное сотрудничество, заявил начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

"Наши страны подготовили документ, который находится на завершающей стадии и будет подписан в ближайшее время", - цитирует Багери издающаяся в Лондоне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Он отметил, что новое сотрудничество приведет к большей стабильности и безопасности в обеих странах. При этом он обвинил США в поддержке терроризма в Ираке.

Багери добавил, что минобороны Ирана предоставило Ираку военное оборудование, в котором нуждалась страна.