Иран и Ирак планируют возобновить военное сотрудничество

Иран и Ирак планируют в ближайшем будущем возобновить военное сотрудничество, заявил начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери.
"Наши страны подготовили документ, который находится на завершающей стадии и будет подписан в ближайшее время", - цитирует Багери издающаяся в Лондоне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".
Он отметил, что новое сотрудничество приведет к большей стабильности и безопасности в обеих странах. При этом он обвинил США в поддержке терроризма в Ираке.
Багери добавил, что минобороны Ирана предоставило Ираку военное оборудование, в котором нуждалась страна.
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