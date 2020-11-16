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Регион 16.11.2020 20:15

Иран и Ирак планируют возобновить военное сотрудничество

Иран и Ирак планируют в ближайшем будущем возобновить военное сотрудничество, заявил начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

"Наши страны подготовили документ, который находится на завершающей стадии и будет подписан в ближайшее время", - цитирует Багери издающаяся в Лондоне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Он отметил, что новое сотрудничество приведет к большей стабильности и безопасности в обеих странах. При этом он обвинил США в поддержке терроризма в Ираке.

Багери добавил, что минобороны Ирана предоставило Ираку военное оборудование, в котором нуждалась страна.

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Тэги: ИРАН, ИРАК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]