Азербайджан в январе-октябре экспортировал нефтепродуктов на $239 млн

Декларированный экспорт нефтепродуктов (номенклатурный код 2710) из Азербайджана в январе-октябре 2020 года составил 865 тыс. 858,03 тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
"В январе-октябре 2020 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил на сумму $239 млн 95,3 тыс. На экспорт нефтепродуктов в отчетный период пришлось 1,95% всего экспорта из Азербайджана", - отметили в ГТК.
По данным ведомства, в январе-октябре 2020 года декларированный экспорт нефтепродуктов в натуральном выражении увеличился на 12,7%, в стоимостном - сократился на 35%.
В 2019 году декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 979,717 тыс. тонн на сумму $462,789 млн.
Н.Аббасова
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