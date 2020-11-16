В Азербайджане уже собрано 300 тыс. тонн хлопка, урожайность составляет рекордные 30 центнеров с гектара – Минсельхоз

Фермеры Азербайджана на сегодня сдали 300 тыс. тонн хлопка, сообщает министерство сельского хозяйства.

«На сегодня в приемные пункты сдано более 300 тыс. хлопка», - сообщает ведомство.

По данным Минсельхоза в 2019 году сбор урожая хлопка в Азербайджане в 2019 году составил 295 тыс. тонн. Таким образом, фермеры в Азербайджане уже собрали больше, чем в 2019 году.

В министерстве также отметили, что средняя урожайность в 2020 году составила 30 центнеров, что является рекордом за всю историю хлопководства в Азербайджане.

«В настоящее время сбор хлопка по стране продолжается, что в свою очередь отразится и на объемах сбора хлопка так и на ее урожайности. В 2020 году под хлопок засеяно 100 тыс. га площадей в 21 районах Азербайджана», - отмечает Минсельхоз.

Б.Рустамбеков