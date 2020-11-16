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АПК 16.11.2020 17:23

В Азербайджане уже собрано 300 тыс. тонн хлопка, урожайность составляет рекордные 30 центнеров с гектара – Минсельхоз

Фермеры Азербайджана на сегодня сдали 300 тыс. тонн хлопка, сообщает министерство сельского хозяйства.

«На сегодня в приемные пункты сдано более 300 тыс. хлопка», - сообщает ведомство.

По данным Минсельхоза в 2019 году сбор урожая хлопка в Азербайджане в 2019 году составил 295 тыс. тонн. Таким образом, фермеры в Азербайджане уже собрали больше, чем в 2019 году.

В министерстве также отметили, что средняя урожайность в 2020 году составила 30 центнеров, что является рекордом за всю историю хлопководства в Азербайджане.

«В настоящее время сбор хлопка по стране продолжается, что в свою очередь отразится и на объемах сбора хлопка так и на ее урожайности. В 2020 году под хлопок засеяно 100 тыс. га площадей в 21 районах Азербайджана», - отмечает Минсельхоз.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ХЛОПОК, СБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]