В ряде стран Азии фиксируют снижение темпов распространения коронавируса

В ряде стран Азии наблюдается постепенный спад темпов распространения COVID-19, при этом отдельные государства региона продолжают фиксировать рекордные показатели.

Минздрав Индии в понедельник сообщил о более чем 30 тыс. случаях заражения коронавирусом за сутки и 435 летальных исходах. По данным статистического сайта Worldometers, уровень смертности в стране снизился до 1,5%, коэффициент излечившихся составляет 98%.

"Я могу с уверенностью сказать вам, что пик уже позади, и количество ежедневных случаев заражения будет постепенно снижаться", - заявил агентству ANI министр здравоохранения Дели Сатьендар Джайн.

Всего за время пандемии в Индии диагностировано более 8,8 млн случаев заражения, количество летальных исходов среди инфицированных превышает отметку в 130 тыс.

В Иране в понедельник побит рекорд по суточному приросту случаев коронавируса за время пандемии - выявили 13 тыс. 53 заражения, свидетельствуют данные иранского Минздрава.

Также за последние 24 часа скончались 486 человек, инфицированных COVID-19. По данным статистического сайта Worldometer, это также является самым высоким показателем за период пандемии.

Представитель иранского министерства здравоохранения Сима Садат Лари подытожила, что количество случаев болезни, зафиксированное в Иране за время эпидемии, возросло до 775 тыс. 121, а число жертв - до 41 тыс. 979. В то же время 565 тыс. 699 человек выздоровели.

Тем временем, японский телеканал NHK сообщает, что в Японии за сутки зафиксированы 923 случая заражения COVID-19, что является самым низким приростом заражения с 11 ноября. Согласно данным сайта Worldometer, показатель случаев коронавируса, выявленных за сутки, последние пять дней стабильно повышался и 15 ноября составил 1 тыс. 694. Кроме того, за последние 24 часа скончались шесть человек с коронавирусом.

Больше всего случаев за сутки выявлено на Хоккайдо - 189, на втором месте - Токио (180), на третьем - префектура Сайтама (87). При этом наиболее неблагополучном с точки зрения эпидемиологии районом Японии остается Токио (всего 34 тыс. 931 случай), за ним следуют Осака (15 тыс. 494) и Канагава (10 тыс. 215).

Всего, по данным NHK, в Японии выявлены 119 тыс. 631 случай COVID-19, скончались 1 901 инфицированный.

По данным минздрава Индонезии, за сутки в стране выявили 3 тыс. 535 новых случаев коронавируса, что является наиболее низким показателем за последние шесть дней. Так, по данным Worldometer, 15 сентября суточный прирост заражений составил более 4 тыс., а 14 сентября - свыше 5 тыс.

За сутки скончались 85 инфицированных коронавирусом, что выше прироста смертности, зафиксированного накануне (63), но значительно ниже показателя 14 сентября, когда за 24 часа зарегистрировали 111 летальных исходов среди больных коронавирусом.

Таким образом, всего в Индонезии с начала пандемии диагностировали более 470,6 тыс. заражений, свыше 15 тыс. инфицированных скончались. Между тем, свыше 395 тыс. заболевших выздоровели. Индонезия является наиболее эпидемиологически неблагоприятной страной в юго-восточной Азии.

По данным британского издания The Guardian, на Филиппинах за последние 24 часа скончались семь инфицированных коронавирусом, что является самым низким суточным приростом смертности среди заболевших COVID-19 за последние три месяца.

При этом наблюдается повышение выявленных за сутки заражений COVID-19. Так, за последние 24 часа диагностировали 1 тыс. 738 случаев коронавируса, что более чем на 200 выше показателя 15 ноября (1 тыс. 528) и почти на 400 больше суточного прироста, зафиксированного 10 ноября (1 тыс. 342).

Таким образом, всего в стране за пандемию выявили более 409,5 тыс. случаев коронавируса, число смертей среди инфицированных превышает отметку в 7,8 тыс. При этом, более 374 тыс. жителей страны успешно переболелии коронавирусом.

В Малайзии фиксируют постепенный спад заболеваемости. Так, за сутки там диагностировали 1 тыс. 103 случаев коронавируса, что ниже рекорда, зафиксированного 6 ноября (1 тыс. 755). Кроме того, скончались 4 инфицированных коронавирусом, в то время как рекордный показатель, зарегистрированный 3 ноября, составлял 12 случаев смерти.

На Малайзию приходится более 48,5 тыс. выявленных заражений коронавирусом, причем скончались 313 инфицированных. Между тем, выздоровели более 35,6 тыс. заболевших.