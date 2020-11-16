Метанольный завод SOCAR в январе-октябре экспортировал метанола на $42,3 млн

ООО "SOCAR Methanol" компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-октябре 2020 года произвело 403,007 тыс. тонн метанола, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"За январь-октябрь 2020 года SOCAR Methanol произвела 403,007 тыс. тонн метанола на сумму $42 млн 316,99 тыс. При этом, доля метанола в общем объеме экспорта в отчетный период составила 0,35%, в структуре ненефтяного экспорта - 2,93%.
«На экспорт метанола в январе-октябре 2020 года пришлось 81,9% экспорта всей химпродукции из Азербайджана, составившего 492 тыс. 199,02 тонн на $70 млн 23,51 тыс.», - отметили в ГТК.
В 2019 году завод SOCAR Methanol произвел 383 тыс. тонн метанола.
Компания прогнозирует в 2020 году производство метанола в объеме около 480 тыс. тонн
Азербайджанский метанольный завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.
SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.
Н.Аббасова
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