Додон после поражения на выборах президента Молдавии намерен вновь возглавить Партию социалистов

Действующий президент Молдавии Игорь Додон, проигравший в минувшее воскресенье второй тур президентских выборов, заявил, что снова станет председателем Партии социалистов (ПСРМ).

"В ходе беседы депутаты-социалисты предложили мне вернуться на должность руководителя ПСРМ, и это будет сделано в соответствии с уставными положениями партии", - написал Додон в понедельник на своей странице в Facebook после проведения консультаций с парламентской фракцией ПСРМ по политической ситуации в стране.

Додон возглавляет Партию социалистов с 2012 года, после того, как вышел из Партии коммунистов, чтобы проголосовать в парламенте за избрание Николая Тимофти на пост президента. В 2016 году, будучи председателем ПСРМ, он выиграл выборы президента. Незадолго до этого парламентское большинство приняло поправки в законодательство, запретив президенту быть членом партии. До вступления в должность президента Додон сложил полномочия главы партии. Съезд избрал на этот пост Зинаиду Гречаную, которая в настоящее время является председателем парламента.

В сообщении пресс-службы ПСРМ отмечается, что на встрече с действующим президентом "депутаты-социалисты заявили о полной поддержке Игоря Додона, исходя из интереса граждан сохранить политическую стабильность в стране".

Он также написал, что необходимо избежать возможного политического кризиса, который может привести к углублению экономического кризиса и социальному коллапсу. "По мнению социалистов, политический и правительственный кризис может означать невозможность выплачивать зарплаты и пенсии", - подчеркнул Додон.

Додон выразил надежду, что после встреч, которые проведет в следующие дни и с другими парламентскими группами, "будет найдено эффективное решение в этом отношении".

Он подчеркнул, что продолжит отстаивать интересы и взгляды своих избирателей. "Мы приложим все усилия, чтобы наши обязательства перед людьми были успешно выполнены", - добавил Додон.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Молдавии, председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду победила в воскресенье на выборах президента Молдавии. Она получила 57,75% - 943 тыс. 486 голосов избирателей. Додон получил 42,25% - 691 тыс. 141 голос избирателей. Об этом свидетельствуют данные после обработки 100% протоколов с избирательных участков. В выборах приняли участие 1,65 млн избирателей (52,78%).

Додон "предварительно" поздравил Санду с победой, но заявил о намерении опротестовывать результаты, так как, по его мнению, "было зарегистрировано множество нарушений".