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Дальнее зарубежье 16.11.2020 22:33

У ЕС и Великобритании остается около 10 дней на прорыв в переговорах о торговле - глава МИД Ирландии

У Европейского Союза и Великобритании остается около 10 дней на совершение прорыва в торговых переговорах и достижение соглашения, заявил в понедельник глава МИД Ирландии Саймон Ковни, которого цитирует The Guardian.

"Если в ближайшие 10 дней не произойдёт большой прорыв, то тогда я думаю, что у нас проблемы, и все внимание будет смещено на подготовку к Brexit в условиях отсутствия соглашения и ко всей той разрухе, которую принесет такая ситуация", - сказал Ковни.

"Я думаю, что британское правительство также очень хорошо понимает, что требуется для достижения соглашения на этой неделе, и вопрос только в том, есть ли политический аппетит сделать это. Я думаю, что у нас будет сделка, я так думал и ранее какое-то время, но я не буду удивлен, если все развалится", - добавил он.

Великобритания продолжает сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]