У ЕС и Великобритании остается около 10 дней на прорыв в переговорах о торговле - глава МИД Ирландии

У Европейского Союза и Великобритании остается около 10 дней на совершение прорыва в торговых переговорах и достижение соглашения, заявил в понедельник глава МИД Ирландии Саймон Ковни, которого цитирует The Guardian.
"Если в ближайшие 10 дней не произойдёт большой прорыв, то тогда я думаю, что у нас проблемы, и все внимание будет смещено на подготовку к Brexit в условиях отсутствия соглашения и ко всей той разрухе, которую принесет такая ситуация", - сказал Ковни.
"Я думаю, что британское правительство также очень хорошо понимает, что требуется для достижения соглашения на этой неделе, и вопрос только в том, есть ли политический аппетит сделать это. Я думаю, что у нас будет сделка, я так думал и ранее какое-то время, но я не буду удивлен, если все развалится", - добавил он.
Великобритания продолжает сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit.
В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.
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