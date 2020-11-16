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Здравоохранение 16.11.2020 22:48

Китайские вакцины от COVID-19 могут сравниться с Pfizer по эффективности - ведущий эпидемиолог КНР

Китайские вакцины от коронавируса примерно так же эффективны, как и аналог от американской компании Pfizer, заявил ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань.

"Иностранная вакцина Pfizer может остановить заражение в 90% (случаев - ИФ), китайские разработки и исследования вакцины тоже (эффективны - ИФ) примерно на этом уровне", - заявил он в эфире центрального ТВ Китая.

Чжун Наньшань добавил, что ответов на многие важные вопросы о коронавирусе до сих пор нет, как нет и эффективного лекарства против него.

Вакцина Pfizer показала 90% эффективности в ходе клинических испытаний, а вакцина другой американской компании Moderna - более 94%. Компании приступили к третьей фазе клинических испытаний в конце июля. Их исследования финансирует правительство США.

В Китае подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках этой государственной программы. Четвертая вакцина против COVID-19, разработанная CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в июне.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]