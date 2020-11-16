Китайские вакцины от COVID-19 могут сравниться с Pfizer по эффективности - ведущий эпидемиолог КНР

Китайские вакцины от коронавируса примерно так же эффективны, как и аналог от американской компании Pfizer, заявил ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань.
"Иностранная вакцина Pfizer может остановить заражение в 90% (случаев - ИФ), китайские разработки и исследования вакцины тоже (эффективны - ИФ) примерно на этом уровне", - заявил он в эфире центрального ТВ Китая.
Чжун Наньшань добавил, что ответов на многие важные вопросы о коронавирусе до сих пор нет, как нет и эффективного лекарства против него.
Вакцина Pfizer показала 90% эффективности в ходе клинических испытаний, а вакцина другой американской компании Moderna - более 94%. Компании приступили к третьей фазе клинических испытаний в конце июля. Их исследования финансирует правительство США.
В Китае подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках этой государственной программы. Четвертая вакцина против COVID-19, разработанная CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в июне.
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