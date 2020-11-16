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ТЭК 16.11.2020 23:05

Страны ОПЕК+ в октябре исполнили сделку на 101% против 102% в сентябре

Страны ОПЕК в октябре исполнили сделку на 105%, страны не-ОПЕК - на 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу на 240 тыс. б/с больше, чем предполагается по квоте, а не-ОПЕК добыли на 110 тыс. б/с больше, чем должны были.

В целом, сокращение составило 7,8 млн б/с к референтным уровням, на 130 тыс. б/с больше, чем предполагалось по квотам, то есть общее исполнение - 101% против 102% в сентябре.

Эти расчеты не учитывают компенсации ранее несокращенных объемов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]