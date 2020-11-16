Страны ОПЕК+ в октябре исполнили сделку на 101% против 102% в сентябре

Страны ОПЕК в октябре исполнили сделку на 105%, страны не-ОПЕК - на 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу на 240 тыс. б/с больше, чем предполагается по квоте, а не-ОПЕК добыли на 110 тыс. б/с больше, чем должны были.
В целом, сокращение составило 7,8 млн б/с к референтным уровням, на 130 тыс. б/с больше, чем предполагалось по квотам, то есть общее исполнение - 101% против 102% в сентябре.
Эти расчеты не учитывают компенсации ранее несокращенных объемов.
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