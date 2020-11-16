Путин обсудил с Нетаньяху возможные поставки российской вакцины от коронавируса и организацию ее производства в Израиле

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
"В центре внимания находилась тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Проведен обстоятельный обмен мнениями о предпринимаемых в этой связи в обеих странах ограничительных и профилактических мерах. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности, перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле", - говорится в сообщении.
Затрагивалась также ситуация в ближневосточном регионе, добавили в пресс-службе.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, говорится в сообщении.
В августе временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне сообщил в интервью "Интерфаксу", что Израиль следит за успехами России по разработке вакцины от коронавирусной инфекции, рассчитывает на сотрудничество по этой теме. "Конечно, эта разработка является интересной для Израиля. Мы следим за международными успехами, которые есть в других странах для создания вакцины от COVID", - сказал Ливне.
Он отметил, что Израиль также работает над своей вакциной, Израильский институт биологических исследований "находится на достаточно продвинутом этапе ее разработки".
"Я уверен, что мы должны сотрудничать - Израиль и Россия, в том числе по этому поводу. Наш министр здравоохранения Юлий Эдельштейн недавно отметил, что мы будем заинтересованы начать переговоры с Россией, если увидим, что этот препарат (новая вакцина - ИФ) действует", - добавил дипломат.
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