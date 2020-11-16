В Молдавии зарегистрировано 564 новых случая заражения коронавирусом после проведения 1304 тестов - минздрав

В понедельник в Молдавии зафиксировано 564 новых случая заражения коронавирусом после проведения 1304 тестов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
"Сегодня были обработаны 1429 тестов, из которых 1304 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 564 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 89 843", - отмечается в сообщении.
Количество положительных тестов остается самым высоким в регионе - более 30% проведенных тестов дают положительный результат. В субботу в Молдавии был установлен антирекорд за все время пандемии - 1411 случай за один день, после проведения 3800 тестов.
Минздрав сообщил также о смерти еще 16 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, число жертв пандемии в Молдавии составило 2035 человек.
Из медицинских учреждений страны были выписаны еще 1062 пациента, выздоровевших от коронавируса. В общей сложности от коронавируса излечились 71 874 человек. Благодаря росту количества вылечившихся пациентов, количество активных случаев, которые неделю назад достигли 18 500, сократилось до 15 934 человека.
Молдавские власти заявили, что новых ограничений вводить не будут.
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