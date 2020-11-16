ЕК во вторник заключит контракт на поставку вакцины CureVac, готовит соглашение с Moderna

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о предстоящем заключении пятого контракта на закупку вакцины против COVID-19 - на этот раз с немецкой компанией CureVac AG.

"Через несколько дней после заключения контракта с BioNTech и Pfizer Inc. я рада объявить о новом соглашении. Завтра мы подписываем новый контракт на поставку еще одной вакцины против COVID-19 для европейцев. Этот контракт позволяет нам закупить до 405 млн доз вакцины производства европейской компании CureVac", - объявила председатель ЕК в понедельник в Брюсселе в ходе видеобращения.

Она отметила, что ранее в этом году Еврокомиссия вместе с Европейским инвестиционным банком предоставила финансирование CureVac.

"Мы сделали это, чтобы поддержать разработку данной вакцины. И сейчас прогресс ощутим. Если вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19, каждое государство-член получит вакцину в одно и то же время на основе пропорциональности и на одинаковых условиях", - отметила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что это пятый контракт ЕК с фармацевтической компанией по вакцинам против COVID-19. "И мы работаем над шестым - с Moderna Inc.Мы уже завершили предварительные переговоры с Moderna. Надеемся вскоре завершить контракт", - сказала глава Еврокомиссии.

"На данном этапе мы не знаем, какие вакцины будут безопасными и эффективными", - уточнила фон дер Ляйен.

Она пояснила, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст разрешение на вакцины только после тщательной оценки.

"Вот почему нам нужен широкий портфель вакцин на основе самых разных технологий. Параллельно с этим мы работаем с COVAX (Глобальным фондом доступа к вакцинам против COVID-19), чтобы обеспечить доступ к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. Таким образом, мы хотим обеспечить быстрый доступ всех к безопасным и эффективным вакцинам", - заявила председатель Европейской комиссии.