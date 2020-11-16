Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили реализацию вопросов в рамках трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в понедельник в ходе телефонного разговора обсудили реализацию ряда моментов, связанных с урегулированием в Нагорном Карабахе.

«Министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе реализацию ряда вопросов, вытекающих из трехстороннего заявления (лидеров Азербайджана, Армении и России – ИФ), а также обменялись мнениями по решению ряда вопросов гуманитарного характера», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Кроме этого, министры обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

А.Гусейнова