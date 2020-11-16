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Внешняя политика 16.11.2020 21:45

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили реализацию вопросов в рамках трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в понедельник в ходе телефонного разговора обсудили реализацию ряда моментов, связанных с урегулированием в Нагорном Карабахе.

«Министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе реализацию ряда вопросов, вытекающих из трехстороннего заявления (лидеров Азербайджана, Армении и России – ИФ), а также обменялись мнениями по решению ряда вопросов гуманитарного характера», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Кроме этого, министры обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

А.Гусейнова

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]