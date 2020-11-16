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Туризм 16.11.2020 22:14

Граждане Азербайджана в третьем квартале совершили около 18 тыс. поездок в Россию

Общее число прибытий иностранцев в Россию в третьем квартале сократилось на 82% и составило 1,8 млн, прибытия с туристическими целями упали практически до нуля, следует из статистики погранслужбы ФСБ РФ.

В третьем квартале 2019 года иностранные граждане совершили 10,6 млн поездок в Россию.

Лидером по въезду в июле-сентябре с большим отрывом стала Украина (1,1 млн), на втором месте - Казахстан (280 тыс.), Абхазия (94 тыс.), Узбекистан (37,7 тыс. тыс.), Филиппины (31,4 тыс.), Белоруссия (30 тыс.), Турция (27,9 тыс.), Киргизия (25,9 тыс.), Армения (21,5 тыс.), замыкает первую десятку Азербайджан (17,6 тыс.).

Число иностранцев, посетивших Россию с туристическими целями, составило 4 тыс., это менее 1% от турпотока за аналогичный период в прошлом году.

Первое место по туристическим поездкам в Россию заняла Турция - 2,9 тыс. гостей. На втором месте Великобритания, 536 граждан королевства приехали в РФ в третьем квартале. На третьем месте Швейцария, откуда прибыли 102 человека. Далее следуют США (92), Туркмения (44), ОАЭ (26), Израиль (23), Латвия (20), Германия (18 человек). Замыкает первую десятку Литва - 17 туристов. За ней Казахстан (16), Украина (14), Болгария и Индия (по 13), Иран (12), Польша и Азербайджан (по 9). Еще по 8 путешественников приехали в Россию из Киргизии, Франции и Эстонии. По 7 - из Сербии и Австралии.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, ВЪЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]