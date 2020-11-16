Грузия могла бы предложить США свою территорию для размещения авиабазы - Саакашвили

Занимающий на Украине должность главы исполкома Национального совета реформ экс-президент Грузии Михаил Саакашвили полагает, что Грузия могла бы предложить США свою территорию для размещения военной авиабазы.

Саакашвили высказал такое мнение в понедельник вечером в эфире грузинского телеканала "Мтавари архи", комментируя запланированный на 17-18 ноября визит госсекретаря США Майка Помпео в Тбилиси.

По его словам, он бы посоветовал лидерам грузинских оппозиционных партий, которые, как он считает, в не далеком будущем смогут создать коалиционное правительство, указать на встрече с Помпео на то, что Грузия является единственной страной в регионе, где официально нет российских военных.

Присутствие российских военных в Абхазии и Южной Осетии по его словам, незаконно и эти территории "никто не признает".

"У Америки есть проблемы в Турции с военно-воздушной базой, мы можем предложить Сенаки, Вазиани, где может быть размещена постоянно действующая американская база", - сказал Саакашвили.

Между тем, он считает, что с Россией Грузия должна иметь диалог.

"Это не означает, что мы не должны иметь диалог с Россией. У нас должен быть диалог с Россией по очень многим вопросам, включая по вопросам торговли, перемещения людей, есть огромное количество гуманитарных вопросов. Нам нужны отношения со всякими соседями и ведение диалога, но для безопасности Грузии фундаментальным вопросом является присутствие Америки в нашем регионе", - заявил Саакашвили.