Колонна с 482 армянами прибыла в Нагорный Карабах

Третья колонна с армянами в понедельник прибыла из Армении в Нагорный Карабах, всего в регион вернулось более 1200 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"16 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 человека", - сообщили в министерстве.

С 14 ноября в Ханкенди вернулось более 1200 армян.