Колонна с 482 армянами прибыла в Нагорный Карабах

Третья колонна с армянами в понедельник прибыла из Армении в Нагорный Карабах, всего в регион вернулось более 1200 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"16 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 человека", - сообщили в министерстве.
С 14 ноября в Ханкенди вернулось более 1200 армян.
Страны ОПЕК+ в октябре исполнили сделку на 101% против 102% в сентябре
Техкомитет ОПЕК+ предложил министрам рассмотреть отсрочку роста нефтедобычи на 3-6 мес
Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за 9 мес. снизилась на 6,3%, до 59,7 млрд руб.
Китайские вакцины от COVID-19 могут сравниться с Pfizer по эффективности - ведущий эпидемиолог КНР
Граждане Азербайджана в третьем квартале совершили около 18 тыс. поездок в Россию
ЕК во вторник заключит контракт на поставку вакцины CureVac, готовит соглашение с Moderna
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
У ЕС и Великобритании остается около 10 дней на прорыв в переговорах о торговле - глава МИД Ирландии
ЕС ожидает от нового президента Молдавии борьбы с коррупцией
Грузия могла бы предложить США свою территорию для размещения авиабазы - Саакашвили
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Моноэтническая Армения: Подготовка к социальному взрыву
AccessBank предлагает кредиты на сумму, равную размеру 10 ваших зарплат!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты