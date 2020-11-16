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Регион 16.11.2020 23:30

В Армении неизбежно проведение внеочередных парламентских выборов и отставка премьера - Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости провести в стране внеочередные парламентские выборы, а до тех пор передать управление страной правительству национального согласия.

"Мы проиграли как в навязанной нам войне, на поле боя, так и на дипломатической и международной площадках. Учитывая сложившуюся ситуацию, принимая во внимание общественные требования, очевидно, что во избежание внутриполитических потрясений проведение внеочередных парламентских выборов неизбежно", - говорится в послании президента Армении, опубликованном в понедельник.

По словам Саркисяна, в данном контексте единственным ответственным подходом может стать объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала, представление в кратчайшие сроки дорожной карты по срокам предполагаемых конституционных процессов, в результате чего станет возможным проведение внеочередных парламентских выборов.

"До этого управление страной будет передано высокопрофессиональному правительству национального согласия", - отметил Саркисян.

Он заявил, что встречался с многочисленными представителями различных сфер общественной и политической жизни.

"Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе - отставка премьер-министра в соответствии с Конституцией или прекращение его полномочий и проведение внеочередных парламентских выборов", - отметил Саркисян.

Армения является парламентской республикой, проведение внеочередных выборов предполагает отставку правительства и премьера. Новое правительство и премьера выбирает парламентское большинство.

Президент Армении заявил, что его предложения исходят из общенациональных интересов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]