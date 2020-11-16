Мнацаканян уволен с должности главы МИД Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении с должности главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

"Принимая за основу предложение премьер-министра Армении, освободить министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с должности", - говорится в указе, сообщает пресс-служба президента.

Ранее в понедельник Мнацаканян попросил главу правительства Никола Пашиняна об отставке с поста главы МИД республики.