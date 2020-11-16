Власти Азербайджана проведут работы по восстановлению города Джабраил

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил провести капитальные работы по восстановлению города Джабраил, освобожденного от армянской оккупации, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
«Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева находятся в центре Джабраила после освобождения. Все сравнено с землей. Масштабы вандализма в Армении невообразимы. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что будут проведены капитальные восстановительные работы», - написал Гаджиев в своем аккаунте в твиттере.
Президент Азербайджана 3 октября 2020 года объявил об освобождении города Джабраил от армянской оккупации.
Р.Ахмедов
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