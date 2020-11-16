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Карабахский конфликт 16.11.2020 23:50

Власти Азербайджана проведут работы по восстановлению города Джабраил

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил провести капитальные работы по восстановлению города Джабраил, освобожденного от армянской оккупации, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева находятся в центре Джабраила после освобождения. Все сравнено с землей. Масштабы вандализма в Армении невообразимы. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что будут проведены капитальные восстановительные работы», - написал Гаджиев в своем аккаунте в твиттере.

Президент Азербайджана 3 октября 2020 года объявил об освобождении города Джабраил от армянской оккупации.

Р.Ахмедов

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Тэги: ДЖАБРАИЛ, ДЖАБРАИЛ, ДЖАБРАИЛ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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