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Регион 16.11.2020 23:55

Саркисян признал тяжелую экономическую ситуацию в Армении

Президент Армении Армен Саркисян признал тяжелую экономическую ситуацию в стране.

"Раненная экономика перегружена огромными социальными проблемами. В результате большого потока беженцев (...) в Армению произошла гуманитарная катастрофа. Параллельно тяжелая ситуация с пандемией коронавируса", - говорится в послании президента, опубликованном в понедельник.

Президент Армении также заявил, что можно проиграть в сражении, но непозволительно проиграть как нация.

Саркисян также призвал правоохранительную систему страны действовать исключительно в рамках закона.

"Обращаюсь к правоохранительным органам. Перед вами сегодня большая ответственность обеспечить в стране порядок, быть сильными, решительными. Ни одно отклонение от закона и законности, ни одно нарушение неприемлемо и непростительно. Призываю вас сохранять и соблюдать закон и законность", - сказал он.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно Никол Пашинян с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. Протестующие требовали отставки Пашиняна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]