Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 41.34 1.21 Brent 43.82 1.04

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.11.2020 12:03

565 медиков заболели коронавирусом в Украине за сутки, скончались 159 пациентов

На Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 11 968 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровевших - 6 786 человека, умерли 159 пациента, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали - 1610 человек, летальных случаев - 159, выздоровели - 6786 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее зафиксировано 9 832 новых случаев заболевания, 15 ноября за сутки коронавирус подтвердился у 10 681 человека.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 557 657 человек, 9 856 - умерли от COVID-19, выздоровели - 250 983 человек.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, РОСТ


Похожие новости


Более 10 тыс новых случаев COVID-19 выявлено на Украине На Украине новый антирекорд по числу заражений коронавирусом - 12,5 тыс за сутки Госпитализированный Зеленский сообщил, что продолжает работать Президент Украины госпитализирован с коронавирусом У Зеленского выявили коронавирус, он чувствует себя хорошо - Офис президента Украина будет вынуждена вводить жесткий карантин, если число заболевших коронавирусом превысит 9,5 тысяч человек в сутки - Зеленский

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]