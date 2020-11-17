565 медиков заболели коронавирусом в Украине за сутки, скончались 159 пациентов

На Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 11 968 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровевших - 6 786 человека, умерли 159 пациента, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали - 1610 человек, летальных случаев - 159, выздоровели - 6786 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.
Днем ранее зафиксировано 9 832 новых случаев заболевания, 15 ноября за сутки коронавирус подтвердился у 10 681 человека.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 557 657 человек, 9 856 - умерли от COVID-19, выздоровели - 250 983 человек.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.
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