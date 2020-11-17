Huawei продает бюджетный бренд Honor в попытке вывести его из-под американских санкций

Китайская Huawei Technologies Co. продает подразделение, выпускающее потребительские устройства под брендом Honor, компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.
Финансовые условия сделки не раскрываются.
В сообщении Huawei, также являющейся производителем оборудования для телекоммуникационных сетей, говорится об "огромном давлении", с которым столкнулся потребительский бизнес компании. Это давление связано с "недоступностью технических компонентов, необходимых в производстве наших мобильных телефонов", отмечают в компании.
Как сообщалось, в прошлом году администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в "черный" список компаний, доступ которым к американским технологиям ограничен. Уже в этом году ограничения были ужесточены, что фактически лишило Huawei доступа ко всему оборудованию, произведенному с использованием американских технологий.
Huawei после продажи Honor не будет ни владеть акциями подразделения, ни участвовать в управлении им, подчеркивается в сообщении компании.
В Huawei отмечают, что решение о продаже Honor было принято для того, чтобы бренд смог выжить. Однако пока неясно, сможет ли Honor, отделившись от Huawei, получить доступ к американским технологиям, пишет Bloomberg.
Бренд Honor был запущен в 2013 году, он ориентирован на молодых людей, предпочитающих устройства в низкой и средней ценовых категориях, говорится в сообщении Huawei. За последние семь лет Honor стал известным брендом, который в настоящее время продает свыше 70 млн смартфонов в год. Он также выпускает и другие потребительские устройства, в том числе планшеты и фитнес-браслеты.
Ни о каком особом статусе Карабаха не может быть и речи – президент Азербайджана
Вокруг Карабаха идет политическая фаза урегулирования – президент Азербайджана
Лавров заявил о заинтересованности России во взаимодействии с МККК по Карабаху
Азербайджан в январе-октябре сократил добычу нефти на 7,5%, увеличил газодобычу на 4,5%
Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе свыше $62 млн
Азербайджан в январе-октябре экспортировал химпродукции на $70 млн
Число заражений COVID-19 в мире вплотную приблизилось к 55 млн - университет Хопкинса
Власти Индонезии хотят ввести запрет на алкоголь
Системы здравоохранения в Европе и Америке в условиях COVID-19 работают на пределе возможностей - ВОЗ
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Моноэтническая Армения: Подготовка к социальному взрыву
AccessBank предлагает кредиты на сумму, равную размеру 10 ваших зарплат!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты