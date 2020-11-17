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Дальнее зарубежье 17.11.2020 12:27

Huawei продает бюджетный бренд Honor в попытке вывести его из-под американских санкций

Китайская Huawei Technologies Co. продает подразделение, выпускающее потребительские устройства под брендом Honor, компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

В сообщении Huawei, также являющейся производителем оборудования для телекоммуникационных сетей, говорится об "огромном давлении", с которым столкнулся потребительский бизнес компании. Это давление связано с "недоступностью технических компонентов, необходимых в производстве наших мобильных телефонов", отмечают в компании.

Как сообщалось, в прошлом году администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в "черный" список компаний, доступ которым к американским технологиям ограничен. Уже в этом году ограничения были ужесточены, что фактически лишило Huawei доступа ко всему оборудованию, произведенному с использованием американских технологий.

Huawei после продажи Honor не будет ни владеть акциями подразделения, ни участвовать в управлении им, подчеркивается в сообщении компании.

В Huawei отмечают, что решение о продаже Honor было принято для того, чтобы бренд смог выжить. Однако пока неясно, сможет ли Honor, отделившись от Huawei, получить доступ к американским технологиям, пишет Bloomberg.

Бренд Honor был запущен в 2013 году, он ориентирован на молодых людей, предпочитающих устройства в низкой и средней ценовых категориях, говорится в сообщении Huawei. За последние семь лет Honor стал известным брендом, который в настоящее время продает свыше 70 млн смартфонов в год. Он также выпускает и другие потребительские устройства, в том числе планшеты и фитнес-браслеты.

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Тэги: КИТАЙ, HUAWEI, HONOR, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]