Патрушев призвал членов ОДКБ обмениваться информацией по борьбе с коронавирусом

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны содействовать друг другу в разработке и испытаниях вакцин от коронавируса, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Для преодоления последствий пандемии важно обмениваться актуальной информацией, оказывать необходимое содействие друг другу, в том числе путем поставки тестов, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, разработки и испытания вакцин, а также проведения консультаций по оказанию врачебной помощи гражданам наших государств", - заявил Патрушев на заседании комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.
По его словам, продолжающаяся пандемия COVID-19 является одним из острых вызовов - "стремительное распространение коронавируса изменило привычный уклад жизни практически во всем мире, проверке на прочность подвергается глобальная политическая и экономическая системы".
"Вместе с тем уже сейчас можно с уверенностью говорить, что наши государства достойно проходят этот трудный период", - сказал Патрушев.
Он отметил, что предстоит "всесторонне проанализировать последствия пандемии, выработать коллективные подходы к взаимодействию в рамках ОДКБ в области обеспечения биологической безопасности".
Помимо темы борьбы с коронавирусом на заседании секретарей Совбезов ОДКБ также планируется обсудить сотрудничество для борьбы с международным терроризмом, распространением террористической и экстремистской идеологии, добавил Патрушев.
Кроме того, по результатам заседания более 10 документов будет предложено к рассмотрению главами государств в ходе ближайшей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в том числе "Антинаркотическая стратегия государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы" и "План развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы".
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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