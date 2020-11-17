Возможностей для диалога в Карабахе больше, чем в других конфликтах - глава МККК

Взаимодействовать со сторонами конфликта в Нагорном Карабахе проще, чем в других ситуациях, так как обе стороны представляют страны, подписавшие Женевские конвенции, заявил президент МККК Петер Маурер.

"И армянские, и азербайджанские вооруженные силы структурированы, имеют четкую субординацию и ответственность, это регулярные войска стран, подписавших Женевские конвенции. Поэтому если говорить о ситуации (...), возможностей для диалога здесь больше, чем в других частях света, где борьба идет между государственными и негосударственными акторами, в связи с чем взаимодействовать со сторонами конфликта гораздо сложнее", - сказал Маурер в интервью "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос о том, фиксировал ли МККК в ходе последней эскалации действия, которые могут быть определены как военные преступления или преступления против человечества, Маурер отметил, что мандат Красного Креста действительно состоит в том, чтобы взаимодействовать со сторонами конфликта, когда наблюдаются нарушения Женевских конвенций. При этом МККК придает первостепенное значение конфиденциальному диалогу со сторонами конфликта при выявлении таких нарушений.

"И мы продолжим сообщать об этом сторонам. При этом у нас есть политика - не переводить наши наблюдения в плоскость юридической ответственности. Несмотря на то, что ответственность важна, мы как гуманитарная организация, которая находится на передовой, хотим иметь возможность работать и иметь доверительные отношения с противоборствующими сторонами, даже если они ответственны за нарушения международного гуманитарного права", - подчеркнул он.

В связи с этим МККК не обвиняет и не будет публично обвинять кого-либо. "Однако могу сказать, что я не видел за восемь лет во главе МККК, и организация не видела за 157 лет существования, войны, которая бы не сопровождалась нарушениями Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - добавил Маурер.