Возможностей для диалога в Карабахе больше, чем в других конфликтах - глава МККК

Взаимодействовать со сторонами конфликта в Нагорном Карабахе проще, чем в других ситуациях, так как обе стороны представляют страны, подписавшие Женевские конвенции, заявил президент МККК Петер Маурер.
"И армянские, и азербайджанские вооруженные силы структурированы, имеют четкую субординацию и ответственность, это регулярные войска стран, подписавших Женевские конвенции. Поэтому если говорить о ситуации (...), возможностей для диалога здесь больше, чем в других частях света, где борьба идет между государственными и негосударственными акторами, в связи с чем взаимодействовать со сторонами конфликта гораздо сложнее", - сказал Маурер в интервью "Интерфаксу".
Отвечая на вопрос о том, фиксировал ли МККК в ходе последней эскалации действия, которые могут быть определены как военные преступления или преступления против человечества, Маурер отметил, что мандат Красного Креста действительно состоит в том, чтобы взаимодействовать со сторонами конфликта, когда наблюдаются нарушения Женевских конвенций. При этом МККК придает первостепенное значение конфиденциальному диалогу со сторонами конфликта при выявлении таких нарушений.
"И мы продолжим сообщать об этом сторонам. При этом у нас есть политика - не переводить наши наблюдения в плоскость юридической ответственности. Несмотря на то, что ответственность важна, мы как гуманитарная организация, которая находится на передовой, хотим иметь возможность работать и иметь доверительные отношения с противоборствующими сторонами, даже если они ответственны за нарушения международного гуманитарного права", - подчеркнул он.
В связи с этим МККК не обвиняет и не будет публично обвинять кого-либо. "Однако могу сказать, что я не видел за восемь лет во главе МККК, и организация не видела за 157 лет существования, войны, которая бы не сопровождалась нарушениями Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - добавил Маурер.
Азербайджан в январе-октябре сократил добычу нефти на 7,5%, увеличил газодобычу на 4,5%
Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе свыше $62 млн
Азербайджан в январе-октябре экспортировал химпродукции на $70 млн
Число заражений COVID-19 в мире вплотную приблизилось к 55 млн - университет Хопкинса
Власти Индонезии хотят ввести запрет на алкоголь
Системы здравоохранения в Европе и Америке в условиях COVID-19 работают на пределе возможностей - ВОЗ
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Патрушев призвал членов ОДКБ обмениваться информацией по борьбе с коронавирусом
Huawei продает бюджетный бренд Honor в попытке вывести его из-под американских санкций
565 медиков заболели коронавирусом в Украине за сутки, скончались 159 пациентов
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Моноэтническая Армения: Подготовка к социальному взрыву
AccessBank предлагает кредиты на сумму, равную размеру 10 ваших зарплат!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты