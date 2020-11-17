Азербайджан в январе-октябре экспортировал химпродукции на $70 млн

Азербайджан в январе-октябре 2020 года экспортировал 61 тыс. 330,05 тонн азотных удобрений, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«За январь-октябрь 2020 года экспорт азотных удобрений из Азербайджана составил 61 тыс. 330,05 тонн на $9 млн 151,13 тыс. При этом доля удобрений в общем объеме экспорта в отчетный период составила 0,07%, в структуре ненефтяного экспорта – 0,63%», - сообщили в ГТК.
По данным комитета, в целом в январе-октябре 2020 года Азербайджан экспортировал 492 тыс. 199,02 тонн химпродукции (рост на 13,5%) на $70 млн 23,51 тыс. (спад на 19,1%).
В 2019 году объем экспорта из Азербайджана азотных удобрений (мочевина и сульфат аммония) составил 114 тыс. 350,29 тонн на сумму $18 млн 340,03 тыс.
В Азербайджане производством азотных удобрений занимается карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant, введенный в эксплуатацию 16 января 2019 года. В июне 2019 года предприятие начало экспорт азотных удобрений.
Завод включает три производственных участка: аммиак; карбамид; карбамидные гранулы. Мощность предприятия составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.
Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год. С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции. Основными рынками сбыта являются Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.
Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.
Н.Аббасова
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