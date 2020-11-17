Власти Азербайджана построят автодорогу Физули-Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент автодороги Физули-Шуша.

«Начались работы по строительству автодороги Физули-Шуша. Это первый проект, реализуемый на освобожденных территориях», - сказал Алиев на церемонии закладки фундамента дороги.

По его словам, эта дорога значительно облегчит поездки в Шушу.

Алиев добавил, что ранее такой дороги не было, в советское время для поездки в Шушу использовалась другая автодорога.

Р.Ахмедов