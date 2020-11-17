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Карабахский конфликт 17.11.2020 12:53

Вокруг Карабаха идет политическая фаза урегулирования – президент Азербайджана

В вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в настоящее время осуществляется политическая фаза, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В настоящее время идет этап политического урегулирования. И на этом этапе азербайджанская сторона добивается поставленных целей. Освобождение города Шуша, на следующий день свыше 70 населенных пунктов, ознаменовало завершение военного этапа разрешения. Как я уже ранее заявлял, в данном конфликте, как показала ситуация, есть военно-политический путь урегулирования и Азербайджан это продемонстрировал на поле битвы", - сказал Алиев в понедельник во время посещения Физулинского района.

По словам президента, исторической особенностью победы во второй Карабахской войне является сигнал для других стран-захватчиков.

"Наша победа представляет собой большую историческую ценность. Это не только означает вопрос возвращения азербайджанцев на свои освобожденные земли. Это в тоже время продемонстрировало всему миру, каким может быть конец для стран-захватчиков", - отметил президент.

Глава государства также отметил, что начались работы по восстановлению региона.

"В настоящее время идет точный расчет ущерба, нанесенного армянской стороной, а затем восстановительные работы. Враг полностью разрушил инфраструктуру на оккупированных землях. Это в очередной раз показало лицо армянского зверства. Весь мир это увидит. Все граждане, пострадавшие от оккупации, получат государственную поддержку и вернутся на свои родные земли. Мы это будем вести планомерно", - добавил президент.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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