Вокруг Карабаха идет политическая фаза урегулирования – президент Азербайджана

В вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в настоящее время осуществляется политическая фаза, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"В настоящее время идет этап политического урегулирования. И на этом этапе азербайджанская сторона добивается поставленных целей. Освобождение города Шуша, на следующий день свыше 70 населенных пунктов, ознаменовало завершение военного этапа разрешения. Как я уже ранее заявлял, в данном конфликте, как показала ситуация, есть военно-политический путь урегулирования и Азербайджан это продемонстрировал на поле битвы", - сказал Алиев в понедельник во время посещения Физулинского района.
По словам президента, исторической особенностью победы во второй Карабахской войне является сигнал для других стран-захватчиков.
"Наша победа представляет собой большую историческую ценность. Это не только означает вопрос возвращения азербайджанцев на свои освобожденные земли. Это в тоже время продемонстрировало всему миру, каким может быть конец для стран-захватчиков", - отметил президент.
Глава государства также отметил, что начались работы по восстановлению региона.
"В настоящее время идет точный расчет ущерба, нанесенного армянской стороной, а затем восстановительные работы. Враг полностью разрушил инфраструктуру на оккупированных землях. Это в очередной раз показало лицо армянского зверства. Весь мир это увидит. Все граждане, пострадавшие от оккупации, получат государственную поддержку и вернутся на свои родные земли. Мы это будем вести планомерно", - добавил президент.
Х.Насирзаде
Азербайджан в январе-октябре сократил добычу нефти на 7,5%, увеличил газодобычу на 4,5%
Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе свыше $62 млн
Азербайджан в январе-октябре экспортировал химпродукции на $70 млн
Число заражений COVID-19 в мире вплотную приблизилось к 55 млн - университет Хопкинса
Власти Индонезии хотят ввести запрет на алкоголь
Системы здравоохранения в Европе и Америке в условиях COVID-19 работают на пределе возможностей - ВОЗ
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Патрушев призвал членов ОДКБ обмениваться информацией по борьбе с коронавирусом
Huawei продает бюджетный бренд Honor в попытке вывести его из-под американских санкций
565 медиков заболели коронавирусом в Украине за сутки, скончались 159 пациентов
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Моноэтническая Армения: Подготовка к социальному взрыву
AccessBank предлагает кредиты на сумму, равную размеру 10 ваших зарплат!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты