Ни о каком особом статусе Карабаха не может быть и речи – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о неприемлемости какого-либо особого статуса для Нагорного Карабаха.

"Ни о каком особом статусе не может быть и речи. Есть единый Азербайджан - многонациональный и многоконфессионный. Все граждане Азербайджана, представляющие различные народы и религии живут в условиях мира и добрососедства. Армянский народ тоже будет жить в этих условиях", - сказал Алиев в понедельник во время посещения Физулинского района.

Алиев отметил, что армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, и они увидят, что под руководством Азербайджана будут жить хорошо.

"Сепаратистский режим Нагорного Карабаха - трусы. Эту их трусость увидели проживающие там армяне. Их руководитель спрятался в бункере. Мы уничтожили армянскую армию, преподали им урок, преподали урок тем преступникам, которые долгие годы руководили Арменией. Мы уничтожили армию Кочаряна и Саргсяна. Это они разрушили наши земли. Мы победили именно вас, Кочарян и Саргсян - палачи азербайджанского народа, палачи Ходжалы. Мы победили вашу армию", - заявил Алиев.

Алиев подчеркнул, что сейчас население Армении переживает то, что переживал Азербайджан в 1992 году, раздираемый внутренними проблемами, борьбой за власть.

"Мы показали, чей боевой дух выше. Сегодня наша армия входит в число сильных армий мира. И мы показали всему миру, что наш народ непобедим. Мы разрушили армянский миф. Они преклонили колени перед нами. И они будут жить с этим унизительным клеймом. А мы будем жить с чувством гордости", - заявил президент Азербайджана.

А.Мамедов