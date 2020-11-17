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ТЭК 17.11.2020 13:07

Азербайджан в январе-октябре сократил добычу нефти на 7,5%, увеличил газодобычу на 4,5%

Добыча нефти в Азербайджане в январе-октябре 2020 года составила 28 млн 875,8 тыс. тонн, что на 7,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике

При этом добыча товарной нефти в январе-октябре 2020 года сократилась на 7,6% - до 28 млн 768,1 тыс. тонн.

По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в январе-октябре 2020 года составила 30 млрд 248,3 млн кубометров (рост на 4,5%). При этом, добыча товарного газа составила 21 млрд 372,8 млн кубометров (рост на 7,3%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]