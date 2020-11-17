Азербайджан в январе-октябре сократил добычу нефти на 7,5%, увеличил газодобычу на 4,5%

Добыча нефти в Азербайджане в январе-октябре 2020 года составила 28 млн 875,8 тыс. тонн, что на 7,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике

При этом добыча товарной нефти в январе-октябре 2020 года сократилась на 7,6% - до 28 млн 768,1 тыс. тонн.

По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в январе-октябре 2020 года составила 30 млрд 248,3 млн кубометров (рост на 4,5%). При этом, добыча товарного газа составила 21 млрд 372,8 млн кубометров (рост на 7,3%).

Н.Аббасова