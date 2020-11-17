Глава МИД Белоруссии пообещал адекватный и чувствительный ответ на европейские санкции

Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей по итогам совещания у президента по вопросам внешней политики во вторник.

"Будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими европейскими партнерами не останутся без ответа. Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров, - сказал Макей, которого цитирует госагентство БелТА.

Он добавил, что не Минск был инициатором. "Мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь", - сказал министр.