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СНГ 17.11.2020 16:36

Использование государствами террористов в политических целях недопустимо, заявляют секретари совбезов стран ОДКБ

Практика использования государствами террористических организаций для достижения геополитических и иных целей, говорится в совместном заявлении секретарей советов безопасности (СБ) стран-участниц ОДКБ, распространенном во вторник.

"Считаем недопустимой практику использования государствами террористических и связанных с ними экстремистских организаций в качестве инструментов реализации собственных политических и геополитических целей, а также неприемлемым использование такими организациями международных площадок для пропаганды своей идеологии", - подчеркивается в документе.

Секретари совбезов также отмечают, что "результативная борьба с международным терроризмом и связанным с ним экстремизмом возможна только при надежном перекрытии источников и каналов их финансовой и материально-технической подпитки".

"Убеждены в важности использования площадок международных форумов, в том числе проводимых в государствах - членах организации, для повышения эффективности взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и его финансированием", - говорится в заявлении.

Секретари совбезов государств-членов ОДКБ заявляют "о своей готовности к дальнейшему конструктивному взаимодействию со всеми профильными структурами государств и международных организаций в борьбе с терроризмом и другими сопряженными с ним вызовами и угрозами безопасности".

Документ подписан секретарями совбезов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана по итогам состоявшегося во вторник заседания Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]