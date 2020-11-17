Использование государствами террористов в политических целях недопустимо, заявляют секретари совбезов стран ОДКБ

Практика использования государствами террористических организаций для достижения геополитических и иных целей, говорится в совместном заявлении секретарей советов безопасности (СБ) стран-участниц ОДКБ, распространенном во вторник.

"Считаем недопустимой практику использования государствами террористических и связанных с ними экстремистских организаций в качестве инструментов реализации собственных политических и геополитических целей, а также неприемлемым использование такими организациями международных площадок для пропаганды своей идеологии", - подчеркивается в документе.

Секретари совбезов также отмечают, что "результативная борьба с международным терроризмом и связанным с ним экстремизмом возможна только при надежном перекрытии источников и каналов их финансовой и материально-технической подпитки".

"Убеждены в важности использования площадок международных форумов, в том числе проводимых в государствах - членах организации, для повышения эффективности взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и его финансированием", - говорится в заявлении.

Секретари совбезов государств-членов ОДКБ заявляют "о своей готовности к дальнейшему конструктивному взаимодействию со всеми профильными структурами государств и международных организаций в борьбе с терроризмом и другими сопряженными с ним вызовами и угрозами безопасности".

Документ подписан секретарями совбезов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана по итогам состоявшегося во вторник заседания Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.