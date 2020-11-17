Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021 года

Власти Франции готовятся начать общенациональную кампанию вакцинации против коронавируса COVID-19 в январе 2021 года, когда потенциальный препарат будет одобрен и станет доступен, заявил телеканалу "Франс-2" представитель французского правительства Габриэль Атталь.
"Мы готовимся начать кампанию по вакцинации в тот самый момент, когда вакцину одобрят европейские и французские органы здравоохранения, так что мы могли бы немедленно приступать", - сказал он.
Он напомнил, что власти выделили $1,5 млрд на закупку вакцин на 2021 год. По словам Аттали, Париж сделал заказ на "несколько сотен миллионов" доз вакцины у различных фармацевтических компаний.
Он добавил, что Европейское агентство лекарственных средств должно одобрить первую вакцину против COVID-19 к концу 2020 года.
Однако, отмечают в свою очередь европейские СМИ, французские власти беспокоит возможный отказ миллионов французов от вакцинации. Так, согласно данным за сентябрь международной компании по изучению общественного мнения Ipsos, только 59% французов готовы вакцинироваться - против 74% в среднем по миру.
В минувшие выходные премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил обеспокоенность в связи с тем, что недостаточное число жителей страны может захотеть вакцинироваться.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 1,99 млн случаев заражения коронавирусом. Более 45 тыс. инфицированных скончались. Франция занимает четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19 и седьмое по числу летальных исходов.
С момента введения второго режима изоляции во Франции 30 октября показатели заболеваемости падают, однако власти призывают к осторожности. Во французских больницах остаются 33,5 тыс. инфицированных COVID-19, из них примерно 5 тыс. - в палатах интенсивной терапии.
ООН может сыграть роль в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - Гутерриш
США приветствуют прекращение военных действий между Арменией и Азербайджаном, выделят помощь пострадавшим - Помпео
В Нагорный Карабах во вторник вернулись более 500 армян - Минобороны РФ
Sempra Energy приняла окончательное инвестрешение по заводу СПГ в Мексике - первое в СПГ индустрии с начала года
Новак: комитет ОПЕК+ продолжит изучать спрос в IV кв., рассмотрит дальнейшие действия на рынке 1 декабря
Nostrum в январе-сентябре сократила выручку на 46%, ожидает существенного снижения запасов по итогам аудита
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Меркель ожидает быстрого роста экономики Германии в 2021 году
В Триполи назвали 17 февраля будущего года как возможную дату референдума по новой конституции Ливии
В ООН заявляют о серьезном кризисе в эфиопском регионе Тыграй, где продолжаются бои
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank предлагает фермерам новые микрокредиты
Моноэтническая Армения: Подготовка к социальному взрыву
AccessBank предлагает кредиты на сумму, равную размеру 10 ваших зарплат!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты