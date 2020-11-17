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Здравоохранение 17.11.2020 23:45

Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021 года

Власти Франции готовятся начать общенациональную кампанию вакцинации против коронавируса COVID-19 в январе 2021 года, когда потенциальный препарат будет одобрен и станет доступен, заявил телеканалу "Франс-2" представитель французского правительства Габриэль Атталь.

"Мы готовимся начать кампанию по вакцинации в тот самый момент, когда вакцину одобрят европейские и французские органы здравоохранения, так что мы могли бы немедленно приступать", - сказал он.

Он напомнил, что власти выделили $1,5 млрд на закупку вакцин на 2021 год. По словам Аттали, Париж сделал заказ на "несколько сотен миллионов" доз вакцины у различных фармацевтических компаний.

Он добавил, что Европейское агентство лекарственных средств должно одобрить первую вакцину против COVID-19 к концу 2020 года.

Однако, отмечают в свою очередь европейские СМИ, французские власти беспокоит возможный отказ миллионов французов от вакцинации. Так, согласно данным за сентябрь международной компании по изучению общественного мнения Ipsos, только 59% французов готовы вакцинироваться - против 74% в среднем по миру.

В минувшие выходные премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил обеспокоенность в связи с тем, что недостаточное число жителей страны может захотеть вакцинироваться.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 1,99 млн случаев заражения коронавирусом. Более 45 тыс. инфицированных скончались. Франция занимает четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19 и седьмое по числу летальных исходов.

С момента введения второго режима изоляции во Франции 30 октября показатели заболеваемости падают, однако власти призывают к осторожности. Во французских больницах остаются 33,5 тыс. инфицированных COVID-19, из них примерно 5 тыс. - в палатах интенсивной терапии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, НАЧАЛО, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]