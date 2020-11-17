КНР готова делиться вакциной от коронавируса в рамках БРИКС - Си Цзиньпин

Китай готов предоставлять странам БРИКС вакцину от коронавируса, предлагает объединению созвать симпозиум по традиционной медицине для обсуждения вопросов, связанных с лечением этой инфекции, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Нам нужно укрепить солидарность и координацию и вместе справиться с вызовом коронавируса. Коронавирус все еще создает хаос во многих местах и создание роста (экономик - ИФ) после коронавируса - это наша долгосрочная задача", - сказал Си Цзиньпин на саммите БРИКС.

Он отметил, что приоритетное внимание необходимо уделять здравоохранению и поддерживать лидирующую роль ВОЗ в этой связи. "Сейчас китайские компании работают с партнерами из России и Бразилии по третьему этапу клинических испытаний вакцины, и мы готовы учредить сотрудничество с ЮАР и Индией", - сказал лидер КНР.

"Мы активно будем рассматривать возможность предоставления вакцины в рамках БРИКС, если будет на то необходимость", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что для поддержки открытия центра БРИКС по вакцинам Пекин учредил свой собственный национальный центр. "Я предлагаю созвать симпозиум БРИКС по традиционной медицине для того, чтобы рассмотреть роль этой традиционной медицины в деле лечения от коронавируса. Нам необходимо на разъединение отвечать единством и глобальной солидарностью для того, чтобы побороть вирус", - сказал Си Цзиньпин.