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Регион 17.11.2020 16:17

В Тегеране обещают "сокрушительный ответ" на любые враждебные действия против Ирана

Тегеран не отставит без ответа недружественные действия против Ирана, сообщает во вторник ливанское издание "Дейли стар" со ссылкой на пресс-секретаря иранского правительства Али Рабии.

Такие заявления прозвучали после появления в СМИ сообщений, что президент США Дональд Трамп спрашивал у советников варианты силовых мер против иранского ядерного объекта.

"Любое действие против народа Ирана, конечно, встретит сокрушительный ответ", - сказал Рабии.

В то же время он не стал строить предположений относительно дальнейших шагов США в регионе и мире. Также Рабии обвинил Израиль в психологической войне против Ирана.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на четыре информированных источника, что ближайшим советникам Трампа удалось убедить президента в нецелесообразности нанесения удара по ядерному объекту Ирана. Присутствовавшие на встрече предупредили Трампа, что удар по объектам Ирана "может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели его президентства", отметила газета.

По мнению The New York Times, удар "почти наверняка" был бы нацелен на иранский ядерный объект в Натанзе.

Газета пишет, ссылаясь на сообщения источников, что Трамп, "возможно, все еще ищет способы нанести удар по объектам иранцев и их союзников, включая ополченцев в Ираке".

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Тэги: ИРАН, СОПРОТИВЛЕНИЕ, ОБЕЩАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]