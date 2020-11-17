В Азербайджане от COVID-19 с начала пандемии скончались свыше 1 тыс. человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 075 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 79 тыс. 158, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1395 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 20 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1005.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 56 тыс. 894 человек (+1139 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 21 тыс. 259 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13 213 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 536 тыс. 434 тест на COVID-19.

Х.Насирзаде