Президент Греции призвала соблюдать ограничения из-за COVID-19 во время мероприятий в память афинского восстания 1973 года

Президент Греции Катерина Сакелларопупу призвала соблюдать ограничительные меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 во время мероприятий по случаю годовщины восстания в афинском Политехническом университете.

"Сегодня мы все жертвуем нашими интересами во имя общего блага", - цитируют Сакелларопупу западные СМИ.

Отмечается, что правительство страны не разрешило оппозиционным партиям проводить традиционный митинг 17 ноября.

Восстание в афинском Политехническом университете проходило 14-17 ноября 1973 года. Студенты выступили против режима "черных полковников", однако восстание было подавлено военными.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Греции за время пандемии выявили более 76 тыс. случаев заражения коронавируса, из них более 1 тыс. скончались.