Президент Греции призвала соблюдать ограничения из-за COVID-19 во время мероприятий в память афинского восстания 1973 года

Президент Греции Катерина Сакелларопупу призвала соблюдать ограничительные меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 во время мероприятий по случаю годовщины восстания в афинском Политехническом университете.
"Сегодня мы все жертвуем нашими интересами во имя общего блага", - цитируют Сакелларопупу западные СМИ.
Отмечается, что правительство страны не разрешило оппозиционным партиям проводить традиционный митинг 17 ноября.
Восстание в афинском Политехническом университете проходило 14-17 ноября 1973 года. Студенты выступили против режима "черных полковников", однако восстание было подавлено военными.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Греции за время пандемии выявили более 76 тыс. случаев заражения коронавируса, из них более 1 тыс. скончались.
Путин отрицает постановку вопроса о передаче Шуши азербайджанской стороне до начала военных действий в Нагорном Карабахе 27 сентября
Путин: Россия в ситуации с Карабахом стремилась соблюдать баланс сил
Помощь Армении со стороны ОДКБ не могла быть оказана, поскольку на территорию республики никто не покушался - Путин
Sempra Energy приняла окончательное инвестрешение по заводу СПГ в Мексике - первое в СПГ индустрии с начала года
Новак: комитет ОПЕК+ продолжит изучать спрос в IV кв., рассмотрит дальнейшие действия на рынке 1 декабря
Nostrum в январе-сентябре сократила выручку на 46%, ожидает существенного снижения запасов по итогам аудита
Число браков в Азербайджане за 9 месяцев сократилось почти на 44%, разводов – на 13%
В Азербайджане от COVID-19 с начала пандемии скончались свыше 1 тыс. человек
Pfizer начала тестировать в четырех штатах США систему распределения вакцины от COVID-19
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank предлагает фермерам новые микрокредиты
Моноэтническая Армения: Подготовка к социальному взрыву
AccessBank предлагает кредиты на сумму, равную размеру 10 ваших зарплат!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты