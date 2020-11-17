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Дальнее зарубежье 17.11.2020 22:02

Президент Греции призвала соблюдать ограничения из-за COVID-19 во время мероприятий в память афинского восстания 1973 года

Президент Греции Катерина Сакелларопупу призвала соблюдать ограничительные меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 во время мероприятий по случаю годовщины восстания в афинском Политехническом университете.

"Сегодня мы все жертвуем нашими интересами во имя общего блага", - цитируют Сакелларопупу западные СМИ.

Отмечается, что правительство страны не разрешило оппозиционным партиям проводить традиционный митинг 17 ноября.

Восстание в афинском Политехническом университете проходило 14-17 ноября 1973 года. Студенты выступили против режима "черных полковников", однако восстание было подавлено военными.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Греции за время пандемии выявили более 76 тыс. случаев заражения коронавируса, из них более 1 тыс. скончались.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]