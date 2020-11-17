Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 41.34 1.21 Brent 43.82 1.04

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.11.2020 22:41

Главы МИД ЕС 19 ноября смогут обсуждать любые новые меры по Белоруссии - представитель Борреля

Ситуация в Белоруссии будет обсуждаться в четверг министрами иностранных дел стран ЕС в ходе неформальной видеоконференции, и новые договоренности по санкциям не исключены, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Всё возможно, если будет согласие всех государств-членов Европейского союза. Я не хочу предвосхищать результаты или содержание дискуссий министров. Нужно дождаться дискуссий, оценки ситуации в Белоруссии со стороны государств-членов Европейского союза, а также предложений", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Ему был задан вопрос о том, насколько далеко готов идти ЕС в своей санкционной политике в отношении Белоруссии, последуют ли, и если да, то какие экономические санкции, учитывая, что президент страны Александр Лукашенко уже внесен в список лиц, подвергнутых индивидуальным ограничительным мерам.

Стано пояснил, что "дискуссии в рамках Совета по иностранным делам также посвящены возможным предложениям, и необязательно всегда обсуждаются заранее подготовленные предложения, могут также обсуждаться креативные, новые меры, если будет согласие (глав МИД)".

"Нужно дождаться дискуссии министров. И, как я сказал, всё возможно, если есть согласие между 27 государствами-членами Европейского союза", - добавил представитель Борреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, МИД, БЕЛОРУССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана рассказал спецпредставителю ЕС о провокациях Армении Заигрывание ЕС с Тихановской и приглашение ее в Брюссель - составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявляют в МИД РФ Участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС является неприкрытым вмешательством в дела Белоруссии, заявляют в Минске Глава МИД Азербайджана и еврокомиссар Вархеи обсудили расширение ЮГК Баку и Брюссель обсудили сотрудничество в энергетики и транспорте Баку потребовал от Брюсселя наказать всех виновных в беспорядках перед посольством Азербайджана в Бельгии - МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]