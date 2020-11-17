Главы МИД ЕС 19 ноября смогут обсуждать любые новые меры по Белоруссии - представитель Борреля

Ситуация в Белоруссии будет обсуждаться в четверг министрами иностранных дел стран ЕС в ходе неформальной видеоконференции, и новые договоренности по санкциям не исключены, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Всё возможно, если будет согласие всех государств-членов Европейского союза. Я не хочу предвосхищать результаты или содержание дискуссий министров. Нужно дождаться дискуссий, оценки ситуации в Белоруссии со стороны государств-членов Европейского союза, а также предложений", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Ему был задан вопрос о том, насколько далеко готов идти ЕС в своей санкционной политике в отношении Белоруссии, последуют ли, и если да, то какие экономические санкции, учитывая, что президент страны Александр Лукашенко уже внесен в список лиц, подвергнутых индивидуальным ограничительным мерам.

Стано пояснил, что "дискуссии в рамках Совета по иностранным делам также посвящены возможным предложениям, и необязательно всегда обсуждаются заранее подготовленные предложения, могут также обсуждаться креативные, новые меры, если будет согласие (глав МИД)".

"Нужно дождаться дискуссии министров. И, как я сказал, всё возможно, если есть согласие между 27 государствами-членами Европейского союза", - добавил представитель Борреля.