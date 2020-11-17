Избранный президент Молдавии заявила о намерении развивать отношения с Россией на взаимовыгодной основе

Избранный президент Молдавии, председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила о намерении развивать отношения с Россией на взаимовыгодной основе.
"Я готова к тому, чтобы обсуждать все вопросы двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным. У нас обширная повестка дня. Это и вопрос возобновления молдавского экспорта, а также предоставления хороших условий для работающих в России граждан Молдавии и подписание соглашения о социальной защите этих граждан. Отдельный вопрос в повестке дня - приднестровское урегулирование и вывоз российского вооружения и боеприпасов", - сказала Санду журналистам во вторник, отвечая на вопрос о выполнении своих предвыборных обещаний.
Она сообщила, что уже в ближайшие дни намерена встретиться с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым, чтобы начать обсуждение этих вопросов.
Отвечая на вопросы, Санду сказала, что пока не вступила в должность "рано говорить о зарубежных визитах и о том, куда состоится первый официальный визит".
Она подчеркнула, что намерена выполнить те обещания, которые давала гражданам в ходе предвыборной кампании.
"Я взяла обязательство перед гражданами, и я буду их выполнять. Это касается и социальных вопросов, и экономики, и безопасности граждан, и защиты их прав и свобод. Для меня очень важны эти ценности, в том числе, что касается права выборы граждан на язык обучения, права учиться на родном языке", - сказала Санду.
Бывший премьер-министр Молдавии, председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) Санду победила в воскресенье на выборах президента Молдавии.
По уточненным окончательным данным, она получила 57,72% - 943 006 голосов избирателей. Ее оппонент, действующий президент Игорь Додон получил на выборах в воскресенье 42,28% - 690 615 голос избирателей. В выборах приняло участие 1,65 млн. избирателей, что составляет 52,78%.
Санду станет первой женщиной-президентом в истории Молдавии.
Согласно законодательству, инаугурация нового президента должна пройти в течение 45 дней со дня выборов, но не ранее истечения срока полномочий действующего президента. Срок полномочий Игоря Додона истекает 23 декабря.
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