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Регион 17.11.2020 17:00

Представитель Минобороны Армении заявил, что на него было совершено нападение

Нападение было совершено на представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, регулярно сообщавшего с армянской стороны о ситуации в зоне карабахского конфликта, длившегося с конца сентября по 9 ноября.

"С 9 ноября я получают различные угрозы в свой адрес. Вчера ночью двое неизвестных напали на меня, к счастью, я смог оборониться. Никого не боюсь и никого не считаю своим врагом", - написал Ованнисян на своей странице в фейсбуке во вторник.

Он отметил, что обратился в полицию, поскольку продолжает получать угрозы и заметил слежку за собой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]