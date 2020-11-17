Представитель Минобороны Армении заявил, что на него было совершено нападение

Нападение было совершено на представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, регулярно сообщавшего с армянской стороны о ситуации в зоне карабахского конфликта, длившегося с конца сентября по 9 ноября.
"С 9 ноября я получают различные угрозы в свой адрес. Вчера ночью двое неизвестных напали на меня, к счастью, я смог оборониться. Никого не боюсь и никого не считаю своим врагом", - написал Ованнисян на своей странице в фейсбуке во вторник.
Он отметил, что обратился в полицию, поскольку продолжает получать угрозы и заметил слежку за собой.
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