Представитель Минобороны Армении заявил, что на него было совершено нападение

Нападение было совершено на представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, регулярно сообщавшего с армянской стороны о ситуации в зоне карабахского конфликта, длившегося с конца сентября по 9 ноября.

"С 9 ноября я получают различные угрозы в свой адрес. Вчера ночью двое неизвестных напали на меня, к счастью, я смог оборониться. Никого не боюсь и никого не считаю своим врагом", - написал Ованнисян на своей странице в фейсбуке во вторник.

Он отметил, что обратился в полицию, поскольку продолжает получать угрозы и заметил слежку за собой.